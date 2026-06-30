Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature koje su juče i danas dostigle 39 stepeni u Beogradu, u nekoliko mesta i zvanično 40, dok subjektivni osećaj toplote može biti i veći zbog visoke vlažnosti i UV zračenja.

Meteorolog Ivan Ristić upozorava da nas očekuju još topliji talasi. "Ovo je za sada prvi jači, da. Imaćemo još jači", rekao je meteorolog za RTS.

Savetuje korišćenje lepeza i ventilatora kao efikasnih načina hlađenja, jer, kako kaže, isparavanje znoja pomaže u snižavanju telesne temperature.

Osveženje, pa sparina

Prema njegovim rečima, od srede nas očekuje kratka pauza sa osveženjem, padom temperature na oko 27 do 31 stepen i mogućim pljuskovima i grmljavinom.

"Dakle, imaćemo i razvoj tih kumulonimbusa, nepogoda, biće i vetra, biće kiše, grmljavine", navodi meteorolog.

Međutim, već od vikenda temperature će, najavljuje, ponovo rasti, uz povećanu vlagu koja će doprineti sparnijem osećaju.

"Od subote i nedelje kreće ponovo stabilizacija vremena i manji porast temperatura, tako da će temperature se kretati uglavnom između 27 i 32 stepena, dakle oko 30 stepeni. Mi smo se već aklimatizovali na te temperature, tako da ne bi trebalo da bude puno problema, s tim što će biti malo više vlage zbog te kiše, tako da ćemo imati osećaj da je sparnije, da je nekako teže", navodi Ristić.

Evropa je postavila rekorde za jun

Meteorolog naglašava da je Evropa postavila rekorde za jun i da je iluzorno bilo očekivati da ćemo mi ovde imati 35, 36 stepeni, da ćemo mi proći bolje.

"Relativno smo bolje prošli nego oni. Moram da budem iskren, imamo samo dva dana maksimuma", ukazuje Ristić.

Naglašava da je vlažnost ključni faktor koji utiče na osećaj toplote. Visoka vlažnost otežava isparavanje znoja, što smanjuje mogućnost hlađenja tela i povećava osećaj sparine.

Još jedan toplotni talas sredinom jula

Meteorolog podseća da je leto ove godine počelo veoma toplo, sa rekordnim temperaturama koje su nadmašile uobičajene vrednosti za kraj juna, i da nas očekuje još jedan toplotni talas sredinom jula.

"U drugoj polovini jula počinje baš jako zagrevanje, stvara se ta toplotna kupola", ističe Ristić.