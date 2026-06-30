Ni tri godine nakon svirepog ubistva studentkinje Ivane Krivokapić (26), bol njene porodice ne jenjava. Njen otac Slobodan povremeno se oglasi na društvenim mrežama emotivnim porukama posvećenim ćerki, čuvajući uspomenu na devojku čiji je život nasilno prekinut.

– Bila si sunce našeg doma... Očeva snaga, majčina uteha i najiskreniji prijatelj svome bratu. Naša prelepa i uvek nasmejana devojčica... Sada tvoj osmeh obasjava neko lepše mesto. Prerano si raširila krila. Verujem da tvoj osmeh i tvoja vesela duša uveseljavaju anđele baš kao što si uveseljavala nas... Vole te mama Fiki i tata – napisao je neutešni otac.

Podsetimo, Ivana Krivokapić pronađena je mrtva 24. decembra 2022. godine u iznajmljenom stanu na beogradskoj opštini Zvezdara. Pošto se nije javljala na telefon, njena braća razvalila su vrata stana i zatekla jeziv prizor.

Prema ranijim informacijama iz istrage, na njenom telu uočene su povrede koje su ukazivale na to da se do poslednjeg trenutka borila za život.

Za njeno ubistvo osumnjičen je Jetmir Gočaj, sa kojim je, prema navodima tužilaštva, bila u emotivnoj vezi. Sumnja se da je u noći između 22. i 23. decembra 2022. godine, nakon svađe u stanu, usmrtio Ivanu gušenjem, a potom zaključao stan i poneo ključ sa sobom. Istražitelji veruju da je istog dana autobusom napustio Srbiju.

U dosadašnjoj istrazi saslušani su članovi porodice, prijatelji i komšije. Jedna stanarka zgrade ispričala je istražiteljima da je tokom noći čula glasne krike i udarce koji su dopirali iz stana, kao i da su je sledećeg jutra iznenadili poluotvoreni prozori, što je, kako je navela, bilo neuobičajeno za taj stan.

Iako je od zločina prošlo više od dve godine, osumnjičeni je i dalje nedostupan pravosudnim organima, dok porodica Ivane Krivokapić nastavlja da čeka pravdu i da kroz emotivne poruke čuva sećanje na svoju ćerku, sestru i prijateljicu.