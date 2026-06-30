Sultan Al Nejadi je jedan od prva dva arapska astronauta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zajedno sa Hazom Al Mansurijem.

Na samom početku astronaut Al Najedi iz Emirata se zahvalio predsedniku na toploj dobrodošlici.

- Osećaj te se kao kod kuće. Nemojte da zaboravite da prenesete pozdrave šeiku Mohamedu Bin Zajedu - istakao je Vučić.

Najedi je Vučiću potom uručio poklon ističući da kada idu u svemir vole da ponesu neke od ličnih stvari, ali ovaj put su na taj put poneli zastavu Srbije.

Istakao je da želi da promoviše slogan "nemoguće je moguće".

- Hvala vama na divnom poklonu i na prijateljstvu. Moraćemo i mi da se ugledamo na vast i da mi imamo Srbe koji će da šetaju svemirom. Za to će nam biti potrebne godine - rekao je Vučić.

Al Nejadi u svemiru proveo ukupno 185 dana

Al Nejadi je ispisao istoriju marta 2023. godine kada je postao prvi arapin koji je služio na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), tokom šestomesečne misije kao deo Ekspedicije 69 i prvi arapski astronaut koji je izveo svemirsku šetnju 28. aprila 2023. godine.

Al Nejadi je tada zajedno sa svojim američkim kolegom Stivenom Bouenom imao misiju dugu sedam sati i jedan minut u okviru održavanja Međunarodne svemirske stanice.

U svemiru je ukupno proveo 185 dana, 22 sata i 43 minuta.

U pripremi za misiju na ISS, Al Nejadi je prošao obuku u Centru za obuku kosmonauta ''Jurij Gagarin'' u Zvezdanom gradu u Moskvi, na osnovu sporazuma sa Roskosmosom, kao i dodatne obuke u Hjustonu, Teksasu i Kelnu u Nemačkoj, kao deo partnerskih sporazuma sa velikim svemirskim agencijama, uključujući NASA, ESA i JAKSA.

Program astronauta UAE jedan je od projekata kojima upravlja Svemirski centar ''Mohamed bin Rašid'', a finansira ga IKT fond Regulatornog tela za telekomunikacije i digitalnu upravu, koji ima za cilj da podrži istraživanje i razvoj u IKT sektoru u UAE i promoviše integraciju zemlje na globalnoj sceni.