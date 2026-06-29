Dragan T. (47) aktivirao je bombu u kući svoje 18 godina starije ljubavnice Nađe M., u vikend naselju Vinci. Dragan je tom prilikom poginuo, dok je Nađa bila teško povređena.

Tragediji je prethodila rasprava dvoje ljubavnika, koju je Dragan, pekar iz Golupca, pokušao da razreši bombom. On je poginuo na licu mesta, dok je penzionisana lekarka iz Beograda bila teško povređena. Ona je istrčala na ulicu i pozivala komšije u pomoć.

Povređenoj doktorki prva pomoć bila je ukazana na mestu tragedije, ali je zbog ozbiljnosti povreda bila hitno prebačena u Urgentni centar u Požarevcu.

Komšije su govorile da su Dragan i Nađa delovali kao skladan par, koji je vreme provodio šetajući pored reke držeći se za ruke, ali su tragediji ipak prethodili incidenti.

„Pretprošle zime, na minus 20, video sam Dragana kako go do pojasa pretio da će skočiti u zaleđeni Dunav. Da nije bilo nje, verovatno bi to uradio“, rekao je jedan od komšija.

Do tragedije došlo je 2013. godine.

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