Devojka koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, prilikom čega je 16 osoba zadobilo povrede, meštanka je niškog sela Vrtište, Jovana S. (21). Vest da je Jovana nastradala u Crnoj Gori ožalostila je meštane ovog niškog sela.

Prema svedočenju komšija, majka nastradale devojke je otišla u Crnu Goru dok su deda i baba takođe bili odsutni.

- Jovana je završila srednju školu " 12. februar" u Nišu. Zaposlila se u jednoj kladionici u gradu, bila je u dugoj vezi, najavljivali su veridbu. Na more je otišla sa mlađom sestrom, trebalo je da se sada vrate kući ali eto, zadesila ih je zla sudbina - kaže jedan meštanin Vrtišta za beogradske medije.

Kako dalje kažu, mnogo su ih pogodile okolnosti njene smrti.

- Kakva je to pravda, verovatno se pomolila, zapalila sveću, ne sluteći šta je čeka. Sudbina, šta li je, kažu vozač je bio umoran. Pa možda je i njega gazda naterao da vozi u takvom stanju, ne možemo unapred nikog osuđivati. Žalosno je što je Jovana to platila glavom - zaključuje komšija stradale devojke.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

"Danas se u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice ženskog pola", saopštila je juče Uprava policije.

Putnici su državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju vraćali su se sa pokloničkog putovanja u manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu o okolnostima nastanka udesa.

Uviđaj je obavljen pod rukovodstvom državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, a policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljanje dokaza.

"Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača", naveli su iz Uprave policije.