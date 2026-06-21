Nekoliko stotina domaćina iz Ramaće i okolnih mesta dočekalo je ministra Nikolu Selakovića kako dolikuje Šumadincima.

Zajedno sa ministrom Selakovićem, aplauzom podrške i ovacijama "Aco, Srbine" i "Srbija pobeđuje" pozdravljen je i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

- Šumadija je posebno mesto jer se ovde rodila moderna Srbija. Ovde su svetle strane istorije ispisivali i Karađorđe i Miloš. U Šumadiji su postavljeni temelji onoga što naša zemlja danas postaje - moderna, jaka, bogata i uspešna - rekao je između ostalog gradonačelnik Dašić, pozdravljajući člana Vlade u ime prisutnih.

Osvrćući se na reči gradonačelnika, ministar Selaković je rekao da dvojica Nikola na jednom mestu čine garanciju da će svi napori ostati usmereni na jačanje i razvoj Srbije.

- Poznavajući domaćina, mog saborca, Nikolu Dašića i sebe, znam da nema odstupanja. Zajedno sa vama, na čelu sa predsednikom Vučićem i saradnicima, uz naporan rad, a vi na selu najbolje znate šta je naporan rad, ne brinem da će oni kojima Srbija nikada nije dovoljno mala, nikada dovoljno savijena i dovoljno slaba, i ovog puta biti pobeđeni. Srbija pobeđuje! - rekao je Selaković.

U direktnom razgovoru sa meštanima, ministar se upoznao sa problemima koji muče žitelje ovog kraja, ali da ima interesovanja mladih da ožive selo uz subvencije i modernizaciju poljoprivrede.

Selaković je sve pozvao na Veliki skup SNS, 27. juna u Beogradu.

- Uoči Vidovdana, jednog od najsvetijih praznika u srpskoj istoriji, okupićemo se u Beogradu da pokažemo svima da Srbija, uprkos naporima pojedinih grupa i organizacija, nema nameru da napusti put razvoja i napretka. Zahvaljujući viziji predsednika Aleksandra Vučića, razvojni proces koji je pokrenut, sada je nezaustavljiv - rekao je Selaković.