Ulcinjska policija uhapsila je trojicu muškaraca sa Kosova i Metohije osumnjičene za više krađa na području te opštine, prenose Vijesti.

U saopštenju Uprave policije Crne Gore navodi se da je pronađen specijalizovani uređaj za neovlašćeno otključavanje vozila, više od 4.000 evra, kao i da je privremeno oduzeto vozilo marke "audi".

Akcija pod nazivom "Zaseda" sprovedena je na području Velike plaže u Ulcinju, sa ciljem otkrivanja i sprečavanja imovinskog kriminala i identifikovanja počinilaca.

Tokom akcije policija je kontrolisala trojicu muškaraca sa KiM - H. K. (48), B. G. (50) i E. K. (28), koji su nakon pregleda sprovedeni u prostorije Odeljenja bezbednosti Ulcinj.

Pretresom osoba i automobila "audi A5" sa poljskim registarskim oznakama, koji su koristili, pronađen je specijalizovani elektronski uređaj za beskontaktno otključavanje vozila marke Pandora.

Policija sumnja da je uređaj korišćen za neovlašćeno otključavanje automobila, kao i drugi alat i pribor pogodan za izvršenje krađa.

Pronađen je i novac u iznosu od 3.785 evra i 960 konvertibilnih maraka, za koji se sumnja da potiče iz krađa počinjenih na plažama u Ulcinju.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, uhapšeni su H. K. i B. G. zbog sumnje da su izvršili više krivičnih dela teške krađe.

Policija je oštećenim osobama, državljanima Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su ranije prijavili krađu novca, vratila deo pronađenog novca - 860 evra i 960 konvertibilnih maraka.

Vozilo "audi A5" privremeno je oduzeto radi daljih provera i veštačenja.

Alo/Vijesti

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