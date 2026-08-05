Dvanaestogodišnji dečak iz Svindona na jugozapadu Engleske tri puta je brutalno silovao rođenu sestru staru samo šest godina jer je hteo da proveri kako u stvarnosti izgleda seksualno napastvovanje, koje je video u igrici "Grand teft auto" (GTA). Maloletnik je osuđen na godinu dana popravnog doma i upisan je u registar seksualnih prestupnika.

- Svaki put pre nego što je silovao sestru dečak je igrao GTA, igricu poznatu po nasilju. Silovao je devojčicu u trenutku dok su roditelji spavali, a sve je gledao mlađi brat. Priznao nam je da je hteo da proveri kako bi uživo izgledalo silovanje, koje je video u igrici - kazao je tužilac Rasel Pine.

Vaspitačica zvala policiju

Tužilac je dodao da je zločin otkriven kad je napastvovana devojčica rekla drugarici u predškolskoj ustanovi da ju je brat dirao po genitalijama i silovao. Ta drugarica je sve to ispričala njihovoj vaspitačici, koja je obavestila policiju i socijalnu službu.

- Vaspitačica je kazala da je devojčica nakon zlostavljanja koje je preživela odjednom postala ćutljiva i povučena. Međutim, laknulo joj je kad je sve ispričala - naglasio je tužilac.

Dečak je prvobitno u razgovoru sa policajcima negirao da je zlostavljao sestru, ali je ubrzo priznao da ju je tri puta silovao. Socijalne službe su ga zato odvojile od mlađe sestre i brata, a suđenje mu je održano u sudu za maloletnike u Svindonu. Kad ga je sudija pitao šta bi radio kad bi opet dobio priliku da siluje, on je odgovorio da to nikad ne bi ponovio.

- Zaustavio bih se odmah. Shvatio sam da je to mnogo loše - rekao je dečak.

Oglasila se majka dece

Dečakova majka je bila očajna zbog svega, ali je rekla da se nada da će se njen sin posle odsluženja kazne vratiti u porodicu.

- Nadam se da ćemo opet biti zajedno. Moja ćerka je bila tužna jer se osećala kao da je ona kriva za to što joj se desilo, al je sada dobro. Ona je snažna devojčica i baš smo ponosni na nju - kazala je tada majka.

Prema navodima tužioca Rasela Pinea, zločin se desio u periodu oko katoličkog Božića 25. decembra 2018. Priča je, međutim, tek godinu dana kasnije dospela u javnost, nakon što je maloletnik osuđen po tri tačke optužnice za silovanje i jedne za podstrekivanje na seks.

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