Tragičan događaj dogodio se ove nedelje na plaži u albanskom Draču, gde je jedanaestogodišnjak iz Tirane izgubio život dok se kupao u moru.

Prema policijskom izveštaju, incident se dogodio oko 10:35, u naselju broj 13, gde se maloletnik kupao u moru i "sumnja se da se slučajno udavio", piše albanski "Euronews".

Istražni tim nastavlja rad na razjašnjavanju i potpunom dokumentovanju okolnosti incidenta, kao i na utvrđivanju uzroka utapanja jedanaestogodišnjeg dečaka koji živi u Tirani.

(Euronews.al)