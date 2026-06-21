Crnogorska policija uhapsila je državljanina Srbije S.R. na graničnom prelazu Ranče Border Crossing, nakon što je kontrolom utvrđeno da je na vozilu marke „porše“ francuskih registarskih oznaka koristio tablice koje ne pripadaju tom automobilu.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, hapšenje je izvršeno u okviru međunarodne operativne akcije usmerene na suzbijanje prekograničnog kriminala.

Prilikom kontrole na ulazu u Crnu Goru, policijski službenici su utvrdili da se registarske oznake postavljene na vozilu ne podudaraju sa podacima iz saobraćajne dozvole koju je vozač dao na uvid.

Daljim proverama utvrđeno je da tablice ne pripadaju „poršeu“, već putničkom automobilu marke „reno megan“, registrovanom u Francuskoj na ime drugog lica.

O slučaju je obavešten državni tužilac u Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima, koji je ocenio da u radnjama osumnjičenog postoje elementi krivičnog dela falsifikovanje isprave.

S.R. je uhapšen i protiv njega će biti podneta krivična prijava, nakon čega će biti sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje. Vozilo je privremeno oduzeto i zadržano radi dodatnih provera.