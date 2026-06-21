U planinskom odmaralištu Burgenštok u Švajcarskoj danas se održava sastanak između predstavnika Irana, SAD, Katara i Pakistana. Ovaj susret predstavlja nastavak sprovođenja memoranduma o razumevanju koji su SAD i Iran potpisali ove nedelje.

Potpredsednik SAD Džej di Vens obavestio je javnost o razgovorima između Irana i SAD u Švajcarskoj i rekao da je postignut "veliki napredak".

- Već smo postigli veliki napredak u poslednjih nekoliko sati - rekao je on.

Vens je novinarima rekao da želi da, iako je "Iran bio pokretač regionalne nestabilnosti", vidi budućnost u kojoj svi "mogu da rade zajedno na promociji mira i prosperiteta", preneo je Blic.