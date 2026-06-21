Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlavi uhapsili su Zorana S. (40) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.



Zoran S. je, kako se sumnja, sinoć, u dvorištu porodičnog domaćinstva u okolini Petrovca na Mlavi, iz pištolja za koji nije imao dozvolu ispalio nekoliko hitaca u pravcu svojih roditelja.

Tom prilikom, njegova šezdesettrogodišnja majka zadobila je tešku telesnu povredu i ona je zbrinuta u bolnici u Petrovcu na Mlavi.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Protiv osumnjičenog će nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku, biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Podsetimo, incident se dogodio sino oko 21 čas, kada je Zoran S. pucao na svoje roditelje, a onda pobegao sa mesta krvavog pira.

Užasu kod Petrovca na Mlavi, kako svedoče komšije, prethodila je žestoka verbalna rasprava u porodičnom domu. U naletu besa, Zoran S. je potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u pravcu oca i majke. Metak je promašio oca, ali je majka teško povređena. Ona je hitno prevezena u bolnicu, gde se lekari trenutno bore za njen život.

Kako svedoče komšije iz porodične kuće se čula strašna galama, a ubrzo potom i pucnji.

- Vikao je na sav glas da će pobiti i njih i sebe, a onda je u mraku pobegao sa mesta zločina - navode uplašeni meštani.

Zoran S. je nakon krvavog čina pobegao sa lica mesta, a njegovi prijatelji su, kako saznajemo, mislili da se sklonio negde da oduzme sebi život.

- Kada ga policija nije pronašla na mestu zločina, a kako je već neko vreme pričao o tome a će da se ubije, a onda i pred pucnjavu da će "ubiti i njih i sebe", mislili smo da će zausta to i da uradi - svedoče za Informer.rs prijatelji.

Ipak, Zoran S. se nakon nepuna tri sata predao policiji, kada je i ispitan o jezivom slučaju.

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