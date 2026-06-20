Nakon što je četvorogodišnji dečak iznenada nestao iz vidokruga roditelja i završio u bazenu dubokom oko 1,5 metara u akva-parku u Jakovu, usledila je dramatična borba za njegov život koja je uznemirila sve prisutne.

Incident se odigrao u popodnevnim časovima, kada su roditelji na trenutak izgubili dete iz vida u prostoru oko bazena. Otac je ubrzo primetio dečaka u vodi i shvatio da ne reaguje.

Bez oklevanja je skočio u bazen i izvukao ga iz vode, dok je u tom trenutku već počela panika među prisutnima, prenose mediji.

Nedugo zatim, na lice mesta stigla je Hitna pomoć koja je preuzela dete i majku i prevezla ih u Tiršovu radi daljeg nadzora i lečenja.

Obezbeđenje i spasioci su, kako kažu očevici, u sekundi reagovali i bez odlaganja pritekli u pomoć, ali i gost koji je po profesiji lekar i koji je, kako navode, pritrčao do bazena i odmah započeo reanimaciju deteta zajedno sa ekipom spasilaca.

Njihova brza reakcija bila je ključna u tim presudnim minutima

Inače, kako se nezvanično saznaje, dete je trenutno dobro i nalazi se pod nadzorom lekara.

Očevici kažu da je drama bila jeziva i da su se scene u jednom trenutku odvijale u potpunom haosu i panici, ali da je sve završeno dobro zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih i profesionalnoj intervenciji spasilaca, obezbeđenja i lekara koji je pritekao u pomoć.

Alo/Informer

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