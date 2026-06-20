Meštani požeškog sela Zaselje ovih dana žive u strahu nakon što se u njihovom kraju, prvi put otkad pamte, pojavio medved koji je napravio pravi pokolj među ovcama. Napadi nisu zabeleženi samo na jednom domaćinstvu, a prema procenama, stradalo je najmanje 14 do 15 grla.

Zoran Stanić iz Zaselja ispričao je za Newsmax Balkans da je medved probio ogradu i ušao na njegovo imanje.

- Polomio je druga vrata i ovce su izašle napolje. Dve su odmah ubijene, dve teško povređene, a jedna se u početku vodila kao nestala. Sutradan je i peta ovca uginula od zadobijenih povreda - rekao je Stanić.

On dodaje da nisu samo njegovo domaćinstvo i njegova stoka bili na udaru.

- Slični napadi dogodili su se na još četiri ili pet mesta u komšiluku. Ukupno je stradalo oko 14 ili 15 ovaca. Medved ih nije mnogo jeo, uglavnom ih je samo ubijao. Delimično su bila pojedena vimena, a sedam ili osam ovaca koje su preživele ostale su teško povređene i u veoma lošem stanju - naveo je Stanić.

Kamere su zabeležile prisustvo medveda između Otnja i Zaselja, a pretpostavlja se da je stigao sa Jelove gore.

Zoran Karaklajić iz Lovačkog udruženja "Užice" smatra da je životinja verovatno sišla iz šume u potrazi za hranom.

U međuvremenu, mrki medved nekoliko puta je viđen i u Kremnima, gde je uništio nekoliko košnica u domaćinstvu Aleksandre Misailović.

Ona je potražila savet od profesora Duška Ćirovića sa Biološkog fakulteta u Beogradu, koji joj je objasnio kako se ponašati u slučaju susreta sa ovom životinjom.

- Ne treba paničiti, ne prilaziti medvedu na manje od 30 metara, ne snimati ga telefonom i ne okretati mu leđa. Treba mu se obraćati glasom, a ako se propne na zadnje noge, podići ruke i pokušati da izgledamo što krupnije - rekla je Misailović.

Prema procenama, u Nacionalnom parku Tara živi oko 60 jedinki mrkog medveda. Reč je o zaštićenoj vrsti, pa se u ovakvim situacijama građanima savetuje da sve slučajeve prijave nadležnim službama.

Newsmax Balkans