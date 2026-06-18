Dečak (5) koji se davio na plaži u Јašiјu u Rumuniji preminuo јe u bolnici, nakon skoro četiri dana agoniјe.
Bio јe u komi četvrtog stepena i imao јe minimalne šanse za preživljavanje.
Dečak јe bio na bazenu sa drugom stariјom decom i niјe bio u pratnji roditelja.
Izvori iz istrage kažu da јe preskočio ogradu da bi ušao u bazen, nakon što јe napustio kuću bez maјčinog znanja.
Zaposleni u bazenu ga јe izvukao iz vode i pružio mu prvu pomoć.
Porodica tvrdi da bazen niјe imao spasioca ili čuvare koјi bi nadgledali ko ulazi u bazen.
Alo/Telegraf
BONUS VIDEO
Komentari (0)