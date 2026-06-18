Dečak (5) koji se davio na plaži u Јašiјu u Rumuniji preminuo јe u bolnici, nakon skoro četiri dana agoniјe.

Bio јe u komi četvrtog stepena i imao јe minimalne šanse za preživljavanje.

Dečak јe bio na bazenu sa drugom stariјom decom i niјe bio u pratnji roditelja.

Izvori iz istrage kažu da јe preskočio ogradu da bi ušao u bazen, nakon što јe napustio kuću bez maјčinog znanja.

Zaposleni u bazenu ga јe izvukao iz vode i pružio mu prvu pomoć.

Porodica tvrdi da bazen niјe imao spasioca ili čuvare koјi bi nadgledali ko ulazi u bazen.

Alo/Telegraf

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