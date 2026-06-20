"Prefekti će doneti uredbe kojima se zabranjuje konzumacija alkohola na javnim mestima u departmanima obuhvaćenim crvenim upozorenjem", navodi se u saopštenju kancelarije francuskog premijera Sebastijana Lekornija nakon kriznog sastanka koji je sazvao, prenosi Rojters.

U saopštenju se dodaje da su za sve događaje koje organizuju država i njene agencije izdata uputstva da se ne služi alkohol.

"Veoma visoke temperature zadržaće se u dužem periodu širom zemlje", saopštila je Meteo Frans u najnovijem izveštaju, u kome je za sutra proglašeno crveno upozorenje na toplotni talas za 35 departmana, uključujući i Pariz.