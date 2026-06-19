Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjinu saopštilo je da iz do sada pribavljenih dokaza prozilazi da je do pogibije radnika D. A. (30) u pogonu fabrike Linglong u Zrenjaninu, došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog.

Dežurni tužilac je zajedno sa glavnim tužiocem na licu mesta, u saradnji sa policijskim službenicima izvršio uviđaj, navedeno je u saopštenju.

Tokom obavljanja uviđaja, utvrđeno je da je u proizvodnom pogonu fabrike Linglong u Zrenjaninu došlo do povređivanja i pogibije radnika D. A.(30) iz Bočara.

Na licu mesta izuzeti su video zapisi sigurnosnih kamera, ostvaren je uvid u iste, obavljeni su razgovori sa svim svedocima, a izvršeno je i veštačenje od strane nadležnog veštaka iz oblasti zaštite na radu.

- Na osnovu utvrđenih činjenica, proizilazi da je do povređivanja i pogibije radnika D. A. iz Bočara došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Radnik je poginuo 18. juna oko 21 čas u toj fabrici, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.

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