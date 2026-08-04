Ta borba nije ideološka jer i blokaderi i blokaderska opozicija imaju iste političke ciljeve i planove već za finansije koje šalju strani centri moći koji žele da unište Srbiju.

Vođe blokadera sa svojom "fantomskom listom" žele da se predstave kao jedina validna politička snaga u Srbiji koja je spremna i može da ispuni želje neprijatelja Srbije i da na taj način dobije sva finansijska sredstva koja se inače slivaju u njihove i u džepove opozicionih prvaka.

Već su pokazali da im nije strano priznanje tzv. Kosova, tvrdnje o genocidu i pripisivanje zločina celom srpskom narodu, pravljenje da ne vide i ne čuju kada se krše prava Srba, da im je potaman da se ukine Republika Srpska i sve ostalo što je inače na repertoaru parlamentarne blokaderske opozicije.

Tako je na svetlo isplivao snimak u kojem na jednom od blokaderskih plenuma jedan od vođa kaže:

"Strateški interes studentskog pokreta jeste da urer*mo opoziciju, sa tim se, verujem, svi slažemo. E sada, kako ćemo mi to najefektivnije uraditi, tako što ćemo doći tim ljudima na lokalui ponuditi im čak i potencijalno integraciju na tu listu (fantomsku) i raditi sa njima. I raditi sa njima da se oni jeb*no odvoje od glavnih odbora svojih stranaka, u čemu realno možemo jako dobro proći pošto oni nisu previše toga dobili od glavnih odbora svojih stranaka da krenemo od toga."

Pored činjenice da nam snimak otkriva kako ta lažna intelektualna elita psuje gore nego kočijaši ona nam otkriva i da oni imaju nameru da lokalnim odborima opozicionih stranaka ponude pare što se jasno vidi u rečenici "u čemu realno možemo jako dobro proći pošto oni nisu previše toga dobili od glavnih odbora svojih stranaka".

Vođe blokadera procenjuju da su lokalni zvaničnici nezadovoljni podelom finansijskog kolača koji strane službe šalju opoziciji pa će oni ponudom da će im dati više verovatno dobiti podršku.

Ovo najjasnije govori u kakvom moralnom i svakom drugom padu su i jedni, a i drugi i koliko je dubok raskol koji je nastao zbog para koje stižu od Srbiji neprijateljskih zemalja.