Na prestižnoj manifestaciji The Best Pizza Awards 2026 (Nagrada za najbolju picu 2026), održanoj 24. juna u Milanu, grčka picerija Napul’e iz Atine osvojila je posebno priznanje kao mesto u kom se pravi najbolja pica margarita na svetu.

Priznanje je pripalo Frančesku Granati, vlasniku picerije Napul’e, koja se nalazi u obalskom predgrađu Atine – Vari.

Granata sada zvanično može da istakne plaketu „Najbolja pica 2026“ na ulazu svoje picerije i pohvali se tda njegov lokal pravi najbolju picu margaritu na svetu.

Italijanski kuvar, koji je poslednjih nekoliko godina svoj dom pronašao u Grčkoj, emotivno se oglasio nakon istorijske pobede.

„Želim da zahvalim svima koji su me podržavali, ali i onima koji su morali da me trpe u teškim trenucima, jer ovaj put nije uvek bio lak. Italija mi je dala korene, ali Grčka mi je pružila priliku da ih pokažem svetu. Ovo priznanje pripada grčkom narodu, koji me je prihvatio, verovao u mene i omogućio jednom napolitanskom kuvaru da donese svoju viziju Italije u Atinu. Danas sam ponosan, zahvalan i gladniji nego ikada“, rekao je Granata.

Granata je na takmičenju proglašen za 16. najboljeg pica majstora (pizzaiolo) na svetu, čime se našao rame uz rame sa najpoznatijim imenima ove gastronomske umetnosti. Žiri takmičenja The Best Pizza Awards 2026 dodelio mu je nagradu za najbolju margaritu upravo zbog autentičnosti i poštovanja tradicije, piše Greek Reporter.

Kod Granate se posebno ističe tradicionalni napuljski stil „ruota di carro“ („točak od kočije“) — veoma tanka sredina pice sa širokim, vazdušastim rubom. Njegova filozofija je da se ne juri trend, već da se sačuva originalni karakter napuljske pice. Koristi direktno mešenje testa i duge procese fermentacije kako bi testo bilo lagano i lako svarljivo.

Zanimljivo je da je pica Margarita najteža za ocenjivanje, jer nema mnogo sastojaka. Najvažnije je da je testo savršeno, kao i da se koriste veoma kvalitetan paradajz i mocarela.