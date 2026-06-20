Pred očima međunarodnih snaga! Otac Hariton, rođen kao Radoslav Lukić 21. novembra 1960. godine u selu Seoce kod Kuršumlije, bio je monah Srpske pravoslavne crkve koji je mučki stradao tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. U divljačkom pohodu albanskih terorista je kidnapovan, a zatim je usledilo iživljavanje nad njim neviđenih razmera!

Da stvar bude tragičnija, sve se dešavalo naočigled pripadnika međunarodnih snaga, kada se vršilo etničko čišćenje, progon, ubistva i silovanja pripadnika srpskog narodna u našoj južnoj pokrajini. Monstrumima nije bilo ništa sveto pa su im na meti pored žena i deca bili i monasi.

Nedugo nakon ulaska međunarodnih snaga KFOR-a na Kosovo i Metohiju, u junu 1999. godine, oca Haritona su, prema dostupnim navodima, kidnapovali pripadnici zločinačke OVK. Incident se dogodio 15. juna 1999. godine, pre 27 godine godina, a u pojedinim izveštajima se navodi da se sve odigralo u prisustvu nemačkih pripadnika KFOR-a. Viđen je kako da ubacuju u kola nasred grada, a zatim ga odvode u nepoznatom pravcu.

Više od godinu dana kasnije, u avgustu 2000. godine, tokom potrage za nestalim Srbima pronađeni su njegovi posmrtni ostaci u masovnoj grobnici na groblju u selu Tusus, kod Prizrena. Prema forenzičkim izveštajima koji su kasnije objavljeni, telo je bilo u izuzetno teškom stanju, sa teškim povredama i bez glave, koja nikada nije pronađena. Uz posmrtne ostatke pronađeni su lični predmeti, uključujući brojanicu i ličnu kartu, dok su okolnosti nalaza dodatno ukazivale na nasilnu smrt. Obdukcija je pokazala da je umro u mukama, da mu je stomak bio rasporen i da je izboden u predelu srca.

Prema navodima nekih svedoka, meštanka muslimanske veroispovesti je rekla jednom od srpskih sveštenika u vreme sukoba da, kako se navodi, „mudžahedini igraju fudbal s glavom nekog popa s dugačkom bradom“. Sumnja se da je upravo reč o Haritonu.

Veruje se da je surovo mučen, a zatim i obezglavljen.

Slučaj je dokumentovan i prosleđen međunarodnim istražnim organima, ali prema dostupnim informacijama, kao po pravilu, nije dobio sudski epilog, niti je bilo ko odgovarao za ovu monstruoznost. Ovaj događaj je jedan od najtežih slučajeva stradanja monaštva na prostoru Kosova i Metohije.

Svoj poziv započeo sredinom devedesetih

Svoj duhovni poziv započeo je sredinom devedesetih godina u Manastiru Crna Reka, gde je 1995. godine postao iskušenik. Nakon dve godine odlazi u Manastir Svetih Arhangela kod Prizrena, koji je tada bio u fazi obnove, gde nastavlja monaški život pod okriljem episkopa raško-prizrenskog Artemija. Zamonašen je 1998. godine, a njegovo zamonašenje u obnovljenom Manastiru Svetih Arhangela smatralo se prvim nakon više od pet i po vekova.

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