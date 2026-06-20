Vojni sud američke vojske u Nemačkoj proglasio je krivim narednika Stivena Šapa (26) za unapred planirano ubistvo prijatelja za kog je saznao da je u vezi sa njegovom suprugom.

Prema navodima tužilaštva, Šap je početkom decembra otkrio da njegova supruga Dajana nosi dete njegovog najboljeg prijatelja, vojnika Gregorija Glovera (21). Nakon saznanja o aferi, pronašao je Glovera i usmrtio ga nožem, a potom mu odrubio glavu.

Tokom suđenja svedoci su ispričali da je nakon zločina izgovorio reči kojima je aludirao na preljubu, a zatim glavu spakovao u sportsku torbu i odneo je u bolnicu gde se njegova supruga nalazila na lečenju.

Prema svedočenju Dajane Šap, njen muž je ušao u bolničku sobu, ostavio odrubljenu glavu pored njenog kreveta i izgovorio jezive rečenice upućene njoj i njenom ljubavniku.

Iako je od početka postupka priznavao da je ubio Glovera, Šap je negirao da je zločin unapred isplanirao. Međutim, vojna porota nije prihvatila njegovu odbranu i proglasila ga je krivim za ubistvo sa predumišljajem.

Porota sastavljena od oficira i podoficira donela je odluku nakon kraćeg većanja, a prema pravilima američkog vojnog pravosuđa, za ovo krivično delo predviđena je doživotna kazna zatvora. U trenutku ubistva supružnici Šap bili su u procesu razvoda.

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