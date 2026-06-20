OVAN

POSAO: Rezimirate šta ste sve uradili tokom protekle nedelje i koji su sve problemi iskrsli. Pravite neki okvirni plan za iduću nedelju. Akcenat je na prevazilaženju problema.

LJUBAV: Emotivno ste ispunjeni. Provodite vreme sa partnerkom. Prija vam smirenost kojom zrači pa imate utisak da je prenosi na vas. Imate prilično posesivan stav prema njoj.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Prija vam odmor, to što nema pritiska niti stresa zbog vremenskih okvira. Jako vam je bitno da obnovite energiju zbog predstojećih obaveza.

BIK

POSAO: Razmišljate kako je protekla prethodna nedelja i prilično ste zadovoljni rezultatima. Čim nešto daje rezultate ne treba ga menjati. Planirate da istim tempom nastavite dalje.

LJUBAV: Ovo je dan koji provodite sa porodicom. Potrebni su vam ovakvi momenti da bi se podsetili šta vam je važno i odakle crpite energiju. Partnerki prija vaša pažnja.

ZDRAVLJE: Veliki ste gurman. Danas ste opušteni, okruženi porodicom i prijateljima. Postoji opasnost da se prepustite hrani. Pokušajte da ograničite unos iste.

BLIZANCI

POSAO: Kvarite dan razmišljajući o problemima na poslu. Dali ste sve od sebe, ali niste postigli konkretne rezultate. Takve stvari treba da mirno prihvatite i krenete dalje.

LJUBAV: Problemi sa posla utiču i na vašu vezu. Partnerka smatra da imate pogrešan odnos prema obavezama, da ste suviše strogi prema sebi. Pokušava da vas ohrabri i oraspo

ZDRAVLJE: Ne osećate se najbolje u svom telu. Imate utisak da ste tromi, spori, da vas umaraju stvari. Shvatate da je to sve rezultat fizičke neaktivnosti pa odlazite na rekreaciju.

RAK

POSAO: Prezadovoljni ste rezultatima koje ste postigli tokom prethodne nedelje. Oni vas podstiču da nastavite istim tempom. Uživate u delu posla koji vam nekada nije bio jača strana.

LJUBAV: Posvećeni ste porodici i maksimalno uživate u vremenu provedenom sa najmilijima. Porodica vam daje osećaj emotivne ispunjenosti i životne svrhe.

ZDRAVLJE: Opušteni ste i dobro se osećate. Nema pokazatelja problem na polju zdravlja. Vodite računa o zdravoj ishrani i unosite određene promene i novine u toj oblasti.

LAV

POSAO: Kada razmišljate o prethodnoj nedelji imate utisak da ste najpametniji i da ste bili ubedljivo najbolji na poslu. Osećate potrebu da svoja zapažanja podelite sa drugima.

LJUBAV: Partnerka vas obožava i jako je ponosna na vas. Ima utisak da vaši uspesi ukazuju na to koliko je ona kvalitetna čim je uspela da privuče tako uspešnu osobu.

ZDRAVLJE: Što se tiče zdravstvenog stanja osećate se odlično. Jedino razmišljate o poseti stomatologu, ali to nije ništa hitno, jer je u pitanju redovna godišnja kontrola.

DEVICA

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Vama je potreban rad i red, a toga nema. Smeta vam nesigurnost, nedostatak jasnih planova. Imate utisak da su promene neophodne.

LJUBAV: Povoljan dan za novo poznanstvo. Do njega dolazi slučajno, preko prijatelja. Zanimljiv vam je način razmišljanja druge osobe, kao i izbor garderobe.

ZDRAVLJE: Potrebno je da obratite pažnju na ishranu. Digestivni sistem je prilično osetljiv. Može se desiti da vam neka hrana ne prija, naročito ako je u pitanju nešto novo, nepoznato.

VAGA

POSAO: Slobodan je dan i ne pada vam na pamet da ga kvarite razmišljajući o poslu. To ćete raditi od sutra tokom cele nedelje. Danas je dan za opuštanje, druženje, izlazak, zabavu...

LJUBAV: Zaljubljeni ste. Trudite se oko svega: svog izgleda, ponašanja, partnera. Želite da partneru ugodite i da se on dobro oseća. Njegovo zadovoljstvo doživljavate kao svoje.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Mogući su manji problemi koje ste već imali ranije. Alergičniste. Najbolje da izbegavate alergene ili da koristite neko sredstvo protiv alergije.

ŠKORPIJA

POSAO: Ne uspevate da odvojite poslovnu sferu od privatne. Iako je neradni dan dozvoljavate da vas problemi sa posla opterećuju umesto da pokušate da se odmorite.

LJUBAV: Partnerka primećuje vašu napetost. Jako joj je stalo do vas i pokušava da vas opusti, skrene misli sa poslovnih problema, pomogne vam da se osećate bolje.

ZDRAVLJE: Napeti ste i pod stresom. Jedina stvar koja može da vam pomogne je da se fizički iscpite. Savet je da odete do teretane i tamo izbacite sve probleme iz sebe.

STRELAC

POSAO: Prilično ste zadovoljni kada razmišljate o protekloj nedelji. Bili ste maskimalno posvećeni obavezama, ambiciozni, vredni i sada uživate u osećanju uspeha.

LJUBAV: Odličan dan za ljubav. Posvećujete se u potpunosti partnerci i uživate u njenom društvu. Imate potrebu da budete na otvorenom pa zajedno odlazite u prirodu.

ZDRAVLJE: Nedostatak fizičke aktivnosti uzima danak. Generalno ste dobro, ali ste tromi. Nevidljivom spisku u glavi dodajete još jednu stavku po pitanju toga šta treba da uradite.

JARAC

POSAO: Imate utisak da je došlo vreme za promene. Maksimalno ste se posvetili poslu, uradili sve što je u vašoj moći i sada imate potrebu za novim početkom, novim izazovima.

LJUBAV: Nadate se da se partnerka ne oseća zapostavljeno zbog toga što ste posvećeni poslu. Spremate joj iznenađenje u vidu poklona jer želite da joj pokažete koliko vam je stalo.

ZDRAVLJE: Generalno, zdravlje nije loše. Jedini problem je što niste opušteni. Navikli ste dabudete u gužbi, da imate puno obaveza, pod pritiskom, pa vam treba vremena da se opustite.

VODOLIJA

POSAO: Niste zadovoljni poslovnom ni finansijskom situacijom. U obe oblasti prisutna su ograničenja i brige. Razmišljate o sledećim potezima, šta da uradite da popravite situaciju.

LJUBAV: Što se tiče emotivne sfere prikazana je kao stabilna. Partnerka vam je u potpunosti posvećena. Ona je neko prema kome ste otvoreni, kome verujete i na koga se oslanjate.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Mogući su problemi vezani za nervi i pritisak. U suštini bi bilo dobro da izbegavate izlaganju stresu da bi izbegli zdravstvene probleme.

RIBE

POSAO: Razmišljate o poslovnoj saradnji sa inostranim saradnicima. Svesni ste da možete imati ogromnu korist. Brine vas što oni ne pokazuju adekvatno interesovanje za saradnju.

LJUBAV: Emotivno ste stabilni i zadovoljni odnosom sa partnerkom. Primećujete da ona nijenajbolje raspoložena. Interesujete se dešavanja kod nje, pružate joj podršku i razumevanje.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Ukoliko smatrate da imate višak kilograma ovo je odličan dan za otpočinjanje dijete. Nevezano za dijetu, ipak je potrebno da povedete računa o ishrani.