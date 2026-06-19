Nemački grad Reningen nalazi se u centru pažnje javnosti nakon prijave da je otet tromesečni dečak, zbog čega je pokrenuta jedna od najvećih potraga u ovom području poslednjih godina. Policijske i spasilačke službe od sriede uveče intenzivno tragaju za bebom, a slučaj je izazvao veliku zabrinutost među stanovnicima ovog grada.

Prema informacijama koje su saopštile nemačke vlasti, policija je obaveštena o nestanku u kasnim večernjim satima, nakon čega su na teren upućene brojne ekipe. Istražitelji proveravaju sve okolnosti pod kojima je dete nestalo, dok se paralelno s tim odvija opsežna pretraga šireg područja.

U akciju su uključeni policijski službenici, spasilački timovi sa službenim psima, pripadnici Crvenog krsta, vatrogasne jedinice, kao i policijski helikopter i dronovi koji iz vazduha pregledaju teren. Operativni štab formiran je na jednoj od lokacija u gradu kako bi koordinirao aktivnosti velikog broja angažovanih službi.

Stanovnici Reningena s velikom pažnjom prate razvoj događaja, a društvene mreže preplavljene su porukama podrške porodici nestalog dečaka. Građani izražavaju nadu da će potraga uskoro dati rezultate i da će dete biti pronađeno živo i zdravo.

Policija je uputila apel svim građanima koji bi mogli imati bilo kakvu korisnu informaciju da se jave nadležnim službama. Istražitelji naglašavaju da i najmanji detalj može biti od presudnog značaja za rasvetljavanje slučaja i pronalazak nestale bebe. Dok potraga traje, cela zajednica ostaje u iščekivanju novih informacija, nadajući se sretnom završetku ove dramatične situacije.

Alo/Sandžak Danas

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