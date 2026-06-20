Poluostrvo Kamčatku na dalekom istoku Rusije danas je pogodio zemljotres jačine 5,8 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 33 kilometra i udaljen 156 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijanoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, tokom potresa osetilo se ljuljanje.

Zemljotres je zabeležio i Republički seizmološki zavod Srbije automatskom detekcijom.

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