Kristijan Kiki Aslanović (45) koji je 10. juna likvidiran u Ulici Balmes u Barseloni, osuđivan je ranije u Antverpenu, pišu belgijski mediji!

Kako navode, ovaj muškarac srpskog porekla odrastao je u Antverpenu.

- Aslanović je u Antverpenu 2017. godine osuđen na šest godina zatvora zbog šverca kokaina kroz tu belgijsku luku. Takođe, hapšen je i 2002. godine u Belgiji zbog pucnjave u kojoj je ubijen jedan muškarac. Na kraju sudskog postupka on je oslobođen, jer je dokazano da je on dovezao počinioca do mesta zločina, ne znajući šta će ovaj da uradi - pišu belgijski mediji, podsećajući da je u trenutku ubistva u Barseloni Aslanović bio na poternici koju je za njim raspisala Belgija, takođe zbog šverca kokaina iz Južne Amerike.

- Za Kristijanom Kikijem Aslanovićem je Belgija raspisala evropski nalog za hapšenje. On je označen kao visokopozicionirani pripadnik balkanskog kartela. Istražitelji su sumnjali da je u luci Antverpen bio zadužen za izvlačenje kokaina koji je pristizao prekookeanskim brodovima u tu belgijsku luku. Praktično on je bio spona između naručilaca droge i ljudi koji su u samoj luci bili zaduženi za izvlačenje kokaina pre carinskih kontrola - podseća izvor.

Belgijski mediji pišu i da je Aslanović rođeni Beograđanin, ali da je odrastao u Antverpenu, što mu je omogućilo da se dobro pozicionira u svetu kriminala.

- Aslanović se u nekim policijskim istragama vodio i pod prezimenom Grčić - pišu mediji iz Belgije.

Podsetimo, ubica je 10. juna prišao Srbinu na ulici u Barseloni i ispalio mu hitac u potiljak, a zatim pobegao. Tokom istrage je utvrđeno da je ubica tri dana pratio Aslanovića po Barseloni, kao i da ga je likvidirao kada je ovaj kobnog jutra izašao iz teretane.

Identifikacija Kristijana Aslanovića bila je otežana pošto je on koristio više lažnih identiteta.

- Tek kada su njegovi otisci pristiju poslati u bazu Evropola i Interpola, utvrđeno je o kome je reč - navode izvori.

Za ubicom, kog su snimile sigurnosne kamere se i dalje traga.

Alo/Kurir

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