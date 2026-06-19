Sedamdesetdvogodišnja žena pronađena je jutros mrtva u bunaru u selu Maćija kod Ražnja.

Prema saznanjima, meštani ovog sela su oko 9.40 sati primetili telo i odmah alarmirali nadležne službe. Na mesto nesreće hitno su upućene policijske patrole, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice.

Izvlačenje tela sa dna bunara trajalo je dugo zbog izuzetno nepristupačnog terena i specifičnih uslova na terenu.

U akciјi su učestvovali pripadnici Vatrogasno-spasilačkih јedinica (VSЈ) iz Niša i Aleksinca. Tri vatrogasca-spasioca sa јednim vozilom uspela su, nakon više od sat i po vremena lavovske borbe izvuku telo na površinu.

- Akcija je bila veoma zahtevna s obzirom na to da je bunar izuzetno uzan. Vatrogasci su sa velikom mukom uspeli da se spuste u dubinu i izvuku ženu, koja u tom trenutku već nije davala znakove života - navodi izvor upućen u detalje ovog događaja.

Pripadnici policije su obavili uviđaj na licu mesta, a o celom slučaju je odmah obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu.

Prvi rezultati istrage pokazuju da na telu nema tragova nasilja, niti bilo kakvih okolnosti koje bi ukazivale na to da je počinjeno krivično delo. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok smrti je utapanje, a istraga će utvrditi sve tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

Alo/Telegraf

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