Pred očima međunarodnih snaga! Otac Hariton, rođen kao Radoslav Lukić 21. novembra 1960. godine u selu Seoce kod Kuršumlije, bio je monah Srpske pravoslavne crkve koji je mučki stradao tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. U divljačkom pohodu albanskih terorista je kidapovan, a zatim je usledilo iživljavanje nad njim neviđenih razmera!

Da stvar bude tragičnija, sve se dešavalo naočigled pripadnika međunarodnih snaga, kada se vršilo etničko čišćenje, progon, ubistva i silovanja pripadnika srpskog narodna u našoj južnoj pokrajini. Monstrumima nije bilo ništa sveto pa su im na meti pored žena i deca bili i monasi.

Nedugo nakon ulaska međunarodnih snaga KFOR-a na Kosovo i Metohiju u junu 1999. godine, otac Hariton je, prema dostupnim navodima, kidnapovan od strane pripadnika zločinačke OVK. Incident se dogodio 15. juna 1999. godine, pre 27 godin godina, a u pojedinim izveštajima se navodi da se sve odigralo u prisustvu nemačkih pripadnika KFOR-a. Viđen je kako da odvode u kola, nasred grada, a zatim ga odvode u nepoznatom pravcu.

Više od godinu dana kasnije, u avgustu 2000. godine, tokom potrage za nestalim Srbima, pronađeni su njegovi posmrtni ostaci u neobeleženom grobu na groblju u selu Tusus kod Prizrena. Prema forenzičkim izveštajima koji su kasnije objavljeni, telo je bilo u izuzetno teškom stanju, sa teškim povredama i bez glave, koja nikada nije pronađena. Uz posmrtne ostatke pronađeni su lični predmeti, uključujući brojancu i ličnu kartu, dok su okolnosti nalaza dodatno ukazivale na nasilnu smrt.

Prema navodima navodima nekih svedoka, meštanka muslimanske veroispovesti je rekla jednom od srpskih sveštenika u vreme sukoba da, kako se navodi, „mudžahedini igraju fudbal s glavom nekog popa s dugačkom bradom“. Sumnja se da je upravo reč o Haritonu.

Sumnja se da je surovo mučen, a zatim i obezglavljen.

Slučaj je dokumentovan i prosleđen međunarodnim istražnim organima, ali, prema dostupnim informacijama, kao po običaju nije dobio sudski epilog, niti je bilo ko odgovarao za ovu monstruoznost. Ovaj događaj ostao je jedan od najtežih slučajeva stradanja monaštva na prostoru Kosova i Metohije.

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