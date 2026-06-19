Okružni sud u Varaždinu objavio je danas presudu po kojoj su muškarac (40) i žena (35), koji su oboje hrvatski državljani, u čijem dvorištu su pronađena tela dve bebe, osuđeni na po 17 godina zatvora zbog teških povreda dečjih prava, koja su kod te dece prouzrokovala smrt.

Prema optužnici Okružnog državnog tužilaštva u Varaždinu, oni su od jula 2020. godine do decembra 2024. godine u Ljublju Kalničkom kraj Novog Marofa počinili krivična dela povrede detetovih prava, na štetu troje dece od kojih je dvoje umrlo, a treće dete, koje ima četiri godine, zbrinuo je Centar za socijalnu zaštitu, prenosi hrvatski Indeks.

U jesen 2024. godine u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa pronađena su tela dve bebe, stare oko godinu dana, koje su bile zakopane u dvorištu porodične kuće. Roditelji su nakon toga uhapšeni, a policija je podnela krivičnu prijavu za grubo zanemarivanje dece, koje je dovelo do njihove smrti.

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović tada je rekao da su porođaji izvršeni kod kuće, i da deca nisu bila upisana u matične knjige rođenih, niti umrlih, kao i da država uopšte nije znala za postojanje te dece.

Prema rečima meštana, porodica je živela izolovano, a poznanik muškarca je rekao da je on pre nekoliko godina postao član verske sekte, gde je i upoznao svoju partnerku, sa kojom se venčao prema obredu koji propisuje sekta.

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