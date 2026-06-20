Suzane fon Rihtofen postala je jedno od najpoznatijih imena u istoriji brazilske crne hronike nakon što je osuđena za ubistvo svojih roditelja, koje je organizovala zajedno sa tadašnjim dečkom Danijelom Kravinjosom i njegovim bratom Kristijanom.

Zločin se dogodio 31. oktobra 2002. godine u porodičnoj kući u Sao Paulu. Prema navodima istrage, Suzane je sa saučesnicima osmislila detaljan plan. Nakon što je isključila alarmni sistem, omogućila je braći Kravinjos ulazak u kuću, gde su njeni roditelji brutalno ubijeni dok su spavali. Kako bi prikrili tragove, inscenirali su pljačku i pokušali da stvore alibi.

Istražitelji su ubrzo posumnjali u zvaničnu verziju događaja, a forenzički dokazi ukazali su da su počinioci dobro poznavali kuću i njen bezbednosni sistem. Suzane, njen dečko i njegov brat uhapšeni su nekoliko dana kasnije, nakon čega su priznali učešće u zločinu.

Tokom suđenja iznete su različite tvrdnje o motivima ubistva. Suzane je navodila da je postupila iz ljubavi prema dečku, dok je tužilaštvo tvrdilo da su važnu ulogu imali porodično bogatstvo i želja za potpunom slobodom i kontrolom nad nasledstvom.

Sud u Sao Paulu je 2006. godine osudio Suzane i Danijela na po 39 i po godina zatvora, dok je Kristijan dobio nešto blažu kaznu. Posle dve decenije iza rešetaka, Suzane je 2023. godine puštena na slobodu uz nadzor pravosudnih organa. Od tada živi povučenim životom u Brazilu, gde je osnovala mali privatni posao i zasnovala porodicu.

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