Kineski državljanin sa prebivalištem u Leskovcu lišen je slobode zbog sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost čime je budžet Republike Srbije oštećen za ukupan iznos od 154.198.870 dinara, saopšteno je iz Poreske uprave.

Osumnjičeni je u periodu od 1. januara 2023. godine do 31. marta 2025. godine obavljao neregistrovanu delatnost - prodaju različite robe putem interneta.

Ostvarivši prihod u iznosu od 346.755.832 dinara izbegao je obračun i plaćanje poreza na prihode od neregistrovane delatnosti u iznosu od 86.688.958 dinara, kao i poreza na dodatu vrednost u iznosu od 67.509.912 dinara, čime je budžet Republike Srbije oštećen za ukupan iznos od 154.198.870 dinara.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu radi daljeg postupanja.

On je uhapšen u zajedničkoj akciji Poreske uprave, Sektora poreske policije, Operativnog odeljenja Niš i policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave Leskovac.