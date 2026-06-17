Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo danas da do sada prikupljeni dokazi, ukazuju da je do požara u Tržnom centru "Enjub" došlo na prvom spratu, kao i da je u lokalima u trenutku požara bilo zaposlenih.

Na lice mesta izašli su dežurni tužilac, pripadnici MUP i UKP, dok su po nalogu tužioca izašli i veštak za požare, eksplozije i havarije radi utvrđivanja tačnog mesta nastanka, uzrok, mehanizam nastanka, razvoja i širenja požara i analize širenja požara i procene tehničkih kvarova ili drugih okolnosti koje su mogle da dovedu do nastanka i razvoja požara, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Tužilac je dao nalog da se izuzmu video snimci bezbednosnih gradskih kamera i bezbednosnih kamera svih lokala, kao i da se prikupe lični video snimci očevidaca, da se izvrši fotografisanje lica mesta, označe i obezbede žarišta požara.

Na osnovu pregledanih video snimaka i prvih analiza oštećenja i tragova požara, veštak je ukazao na primarna žarišta u zoni gde se nalaze dva lokala na spratu i u tavanskom prostoru iznad njih.

Iz tužilaštva dodaju da će uviđaj biti nastavljen radi vršenja pregleda instalacija, potrošača kao i uzorkovanje radi utvrđivanja ili eliminacije eventualnog prisustva zapaljivih materija.

Na licu mesta obavljen je razgovor sa vlasnicima, zakupcima lokala i svedocima kritičnog događaja, dok je na lice mesta izašao i građevinski inspektor koji je zone opasnosti obeležio trakom do donošenja rešenja o zabrani korišćenja objekta na gornjem i donjem delu objekta gde je došlo do požara i oštećenja.

Prema dosadašnjim saznanjima, kako navode, utvrđeno je da je u trenutku izbijanja požara u dva poslovna prostora bilo prisutnih građana zaposlenih u objektu.

- Uviđaj je i dalje u toku, kao i obavljanje razgovora sa svedocima događaja. O svim daljim preduzetim merama i radnjama javnost će biti blagovremeno obaveštena - navode iz tužilaštva.

Požar je izbio 15. juna oko 5.50 časova, usled čega je izgorelo 32 lokala.

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