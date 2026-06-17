Međutim, upravo zato mnogi zaboravljaju na jednu važnu stvar koja direktno utiče na njegov rad – redovno odleđivanje.

Led koji se postepeno skuplja u zamrzivaču često deluje bezopasno. Nekoliko milimetara na zidovima uglavnom ne privlači pažnju, ali vremenom taj sloj postaje sve deblji, zauzima prostor i tera uređaj da radi znatno jače nego što bi trebalo.

Posledica nije samo manji kapacitet zamrzivača. Kada se led nagomila, frižider troši više električne energije, teže održava temperaturu i sporije hladi ili zamrzava namirnice.

Mnogi tek kada fioke počnu da zapinju ili vrata ne mogu normalno da se zatvore shvate da je problem već odmakao. Tada je zamrzivač često već preopterećen ledom.

Stručnjaci ističu da se kod starijih modela bez automatskog odmrzavanja preporučuje odleđivanje jednom do dva puta godišnje. Ako se sloj leda približi debljini od oko pola centimetra, vreme je za čišćenje, bez odlaganja.

Kod modernih „no frost“ uređaja stvaranje leda je svedeno na minimum, ali to ne znači da održavanje nije potrebno. Povremena kontrola unutrašnjosti i dalje je važna kako bi se na vreme uočili eventualni problemi.

Znakovi da je vreme za odleđivanje mogu biti jasni: vidljivo nakupljanje leda, teže otvaranje fioka, lošije prijanjanje vrata, pojačan rad uređaja, sporije zamrzavanje hrane ili povećana potrošnja struje.

Sam proces odleđivanja nije komplikovan. Potrebno je isključiti frižider iz struje, izvaditi hranu i smestiti je na hladno mesto, a zatim ostaviti vrata otvorena kako bi se led prirodno otopio. Peškiri na dnu pomažu da se prikupi voda od topljenja.

Za brži proces može se ubaciti posuda sa toplom vodom, koja ubrzava otapanje leda. Ipak, važno je izbegavati oštre predmete poput noževa ili šrafcigera, jer mogu oštetiti unutrašnjost uređaja i izazvati ozbiljan kvar.

Umesto toga, preporučuje se upotreba plastične špatule za pažljivo uklanjanje već odvojenih komada leda.

Nakon što se sav led otopi, unutrašnjost treba obrisati mekom krpom i blagim sredstvom ili rastvorom sirćeta, kako bi se uklonili mirisi i nečistoće. Tek nakon toga frižider se ponovo uključuje i hrana se vraća kada dostigne odgovarajuću temperaturu.

Iako deluje kao dosadan kućni posao, odleđivanje može značajno da produži vek trajanja uređaja, smanji potrošnju struje i obezbedi bolje hlađenje namirnica.

Stručnjaci zato savetuju da se ovaj postupak ne odlaže – jer nekoliko sati posla jednom ili dva puta godišnje može sprečiti veće troškove i kvarove.