Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odredilo je zadržavanje u trajanju od 48 časova dvojici mladića, Ž.R. (24) i Ž.M. (24), zbog sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili niz teških krivičnih dela, uključujući protivpravno lišenje slobode, nanošenje teških telesnih povreda, tešku krađu i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

Oni se sumnjiče da su brutalno napali, oteli i opljačkali pedesetjednogodišnjeg taksistu V.I. tokom dramatične noćne vožnje.

Prema saopštenju tužilaštva, nezapamćeni incident odigrao se u noći 16. februara ove godine, oko sat vremena nakon ponoći. Mladići su ušli u taksi vozilo i prvobitno zatražili od oštećenog V.I. (51) da ih odveze do beogradskog naselja Mirijevo. Međutim, mirna vožnja ubrzo se pretvorila u pravi košmar za vozača.

Tokom vožnje, osumnjičeni su bez ikakvog povoda počeli besomučno da udaraju taksistu u predelu glave i tela. Da se nije radilo o trenutnom izlivu besa, svedoči i činjenica da su u više navrata primoravali nesrećnog čoveka da zaustavi automobil, izvodili ga napolje i brutalno šutirali u predelu nogu. Primenom fizičke snage, nasilnici su potpuno polomili unutrašnji taksimetar i spoljno obeležje, prepoznatljivu „Taksi“ reklamu na krovu vozila.

Nakon što su delimično onesposobili opremu, osumnjičeni su, mimo volje i pristanka oštećenog, samostalno preuzeli upravljanje automobilom. Taksistu V.I. su držali zatvorenog i protivpravno mu ograničili slobodu kretanja. Pod pretnjama i upotrebom fizičke sile, zahtevali su da ih vozi u pravcu juga Srbije, tačnije do grada Vranja.

Nakon što su stigli do teritorije gradske opštine Mladenovac, napadači su iznenada promenili plan i zatražili da se vozilo okrene i vrati nazad ka Beogradu. Tokom čitavog ovog puta, agonija pedesetjednogodišnjeg vozača se nastavila, a osumnjičeni su ga neprestano udarali po glavi i telu. Na kraju krvavog pira, od nesrećnog čoveka su oduzeli novčanik sa ličnim dokumentima i oko 20.000 dinara pazarne zarade. Lekarskim pregledom konstatovano je da je oštećeni V.I. ovom prilikom zadobio teške telesne povrede.

Nakon policijskog hapšenja, osumnjičeni su privedeni na saslušanje kod dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva. Dvadesetčetvorogodišnji Ž.R. (24) odlučio je da iskoristi svoje zakonsko pravo i u ovoj fazi postupka nije iznosio odbranu, braneći se ćutanjem. Sa druge strane, njegov vršnjak i saizvršilac Ž.M. (24) izneo je aktivnu odbranu pred tužiocem, u kojoj je u potpunosti negirao izvršenje svih krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret.

Dežurni javni tužilac je nakon saslušanja Prvom osnovnom sudu u Beogradu podneo obrazložen predlog za određivanje pritvora protiv oba lica. Pritvor je predložen na osnovu Zakona o krivičnom postupku, jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli uticati na svedoke i preostale saizvršioce, kao i zbog opravdane bojazni da bi u kratkom vremenskom periodu mogli ponoviti krivično delo.

Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva naglašavaju da se istraga hitno nastavlja. U toku predstojećih dokaznih radnji, tužilaštvo će prikupiti sve relevantne materijalne i lične dokaze, te obaviti neophodna veštačenja kako bi se precizno i potpuno utvrdilo činjenično stanje ovog brutalnog razbojništva, nakon čega će biti doneta konačna odluka o daljem postupanju i podizanju optužnice.

(Telegraf.rs)