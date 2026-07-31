Godinama je verovala da je njena tek rođena ćerka stradala u požaru. Međutim, istina koja je isplivala na površinu šest godina kasnije pokazala je da dete nikada nije poginulo – bilo je oteto.

U decembru 1997. godine izbio je požar u porodičnoj kući u Filadelfiji. Deset dana stara Delimar Vera spavala je u svojoj sobi kada je vatra zahvatila sprat. Njena majka Luz Kuevas pokušala je da dođe do bebe, ali zbog gustog dima nije uspela. Nakon gašenja požara istražitelji nisu pronašli telo devojčice, ali su zaključili da je potpuno izgorelo, pa je slučaj zatvoren kao tragična nesreća izazvana neispravnim produžnim kablom.

Ipak, majka nikada nije poverovala u zvaničnu verziju događaja. Šest godina kasnije, na jednom dečjem rođendanu, primetila je devojčicu koja je neverovatno ličila na nju i njenu porodicu. Pod izgovorom da joj ukloni žvaku iz kose, uzela je nekoliko vlasi i zatražila DNK analizu.

Rezultati su potvrdili ono u šta je godinama verovala - devojčica je zaista bila njena nestala ćerka. Istraga je otkrila da je požar namerno izazvala Kerolin Korea, žena koja je neposredno pre izbijanja vatre boravila u njihovoj kući. Sumnja se da je iskoristila haos kako bi otela bebu, a zatim je godinama predstavljala kao svoje dete.

Kada je policija došla da je uhapsi, Korea je pobegla i za njom je raspisana poternica zbog otmice, podmetanja požara i prikrivanja identiteta deteta. Delimar je privremeno smeštena pod zaštitu socijalnih službi, dok su nadležni pokrenuli postupak njenog ponovnog spajanja sa biološkom majkom. Ovaj slučaj ostao je jedan od najneverovatnijih primera otmice deteta u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

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