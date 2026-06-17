U Domu zdravlja u Svrljigu jutros je došlo do incidenta kada je, prema prvim informacijama, 77-godišnja žena najpre vređala i pretila doktorki, a potom tokom policijske intervencije ugrizla jednog policijskog službenika.

Kako se saznaje, događaj se odigrao oko 7.30 časova u prostorijama zdravstvene ustanove. Žena je, navodno, verbalno napala doktorku, upućujući joj uvrede i pretnje, nakon čega je pozvana policija.

Po dolasku policijskih službenika situacija se dodatno zakomplikovala. Prema dostupnim informacijama, žena je tokom postupanja policije ugrizla jednog od policajaca koji je pokušavao da smiri situaciju i preduzme službene mere.

Povređeni policajac je nakon incidenta zbrinut u zdravstvenoj ustanovi, gde mu je ukazana neophodna medicinska pomoć.

O slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, koje će odlučiti o daljim koracima i eventualnoj pravnoj kvalifikaciji događaja.

Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.

Tanjug