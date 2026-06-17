Kupovina mesa u velikim trgovinskim lancima mnogima je najpraktičnije i najpovoljnije rešenje, ali profesionalni mesari tvrde da niža cena često znači i kompromis kada su u pitanju kvalitet, svežina i poreklo proizvoda. Dok supermarketi teže masovnoj prodaji i nižim troškovima, specijalizovane mesare više pažnje posvećuju izboru sirovina, načinu obrade i kontroli kvaliteta.

Prema mišljenju stručnjaka, postoji nekoliko vrsta mesa i mesnih proizvoda koje je bolje kupovati kod proverenog mesara nego na rafovima velikih prodavnica.

1. Mleveno meso

Mleveno meso spada među proizvode kod kojih je kvalitet posebno važan. U velikim pogonima za preradu često se koriste različiti delovi mesa, što može povećati rizik od kontaminacije i otežati kontrolu kvaliteta.

U specijalizovanim mesarama meso se najčešće melje na licu mesta, pa kupci mogu da znaju koji se komadi koriste i koliki je procenat masnoće u proizvodu.

2. Sveža riba i plodovi mora

Stručnjaci ističu da oznaka „sveže“ ne mora uvek da garantuje vrhunski kvalitet. Ukoliko se prodavnica nalazi daleko od obale ili distributivnog centra, riba može provesti više dana u transportu i skladištenju.

Zbog toga mnogi preporučuju kupovinu kod specijalizovanih ribarnica ili od proverenih dobavljača, dok smrznuta riba često može biti kvalitetnija opcija jer se zamrzava odmah nakon ulova.

3. Odležana govedina

Ljubitelji bifteka i kvalitetnih steakova dobro znaju koliko proces odležavanja utiče na ukus i teksturu mesa.

U supermarketima se najčešće koristi takozvano mokro odležavanje u vakuumskoj ambalaži, dok specijalizovane mesare često nude suvo odležanu govedinu, koja razvija intenzivniji ukus i postaje znatno mekša nakon pripreme.

4. Meso sa kostima

Komadi mesa sa kostima posebno su cenjeni zbog bogatijeg ukusa, ali zahtevaju pravilno skladištenje i kontrolu temperature.

Mesari upozoravaju da ovakvi proizvodi mogu brže da izgube svežinu ukoliko dugo stoje u rashladnim vitrinama. Zato je važno obratiti pažnju na miris, boju i teksturu mesa, a prednost često imaju manje mesare koje češće obnavljaju zalihe.

5. Paštete, iznutrice i delikatesi

Proizvodi poput domaćih pašteta, džigerice, srca ili drugih iznutrica zahtevaju posebnu obradu i pravilno čuvanje.

U specijalizovanim mesarama ovi proizvodi su često svežiji, a kupci mogu da dobiju i savet o pripremi i načinu čuvanja, što nije uvek slučaj u velikim trgovinskim lancima.

Da li se viša cena isplati?

Iako su proizvodi iz mesara često skuplji od onih u supermarketima, stručnjaci smatraju da razlika u ceni može biti opravdana boljim kvalitetom, poznatim poreklom i pažljivijom obradom mesa.

Za kupce kojima su važni ukus, svežina i transparentnost proizvodnje, kupovina kod proverenog mesara može predstavljati dugoročno bolji izbor.