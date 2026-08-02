Avgust donosi snažnu energiju pomračenja, koja pokreće pozitivne promene i otvara vrata novim prilikama.

Ovi horoskopski znakovi imaju najbolje horoskope tokom celog meseca.

Lav

Početak avgusta donosi vam dodatni fokus na lične ciljeve, jer je Sunce i dalje u vašem znaku. Ako ste napravili plan, sada je trenutak da ga se držite. Možda do 22. avgusta nećete ostvariti baš sve što ste zamislili, ali ćete napraviti veliki korak napred.

Ulazak Venere u Vagu 6. avgusta podseća vas koliko su vam važni ljudi koje volite. Shvatićete da ste zbog obaveza možda zanemarili prijatelje i porodicu, pa ćete pronaći vreme za zajedničko druženje, večeru ili izlazak. Merkur 9. avgusta ulazi u vaš znak i donosi vam sjajne ideje, inspiraciju i priliku da zablistate. Mars u Raku od 11. avgusta može doneti određene izazove, ali će vas upravo oni dodatno ojačati i približiti uspehu.

Pomračenje mladog Meseca u Lavu 12. avgusta može vam doneti nova poznanstva i prijateljstva. Vaše samopouzdanje je na vrhuncu, zato se ne ustručavajte da se istaknete. Delimično pomračenje punog Meseca u Ribama 28. avgusta vraća vas na lekcije koje ste učili početkom godine. Iskoristite stečeno iskustvo i primenite ga u narednom periodu.

Vaga

Glavne teme avgusta za vas biće nezavisnost i ljubav prema sebi.

Najlepši deo meseca počinje 6. avgusta, kada vaša vladajuća planeta Venera ulazi u vaš znak. Ovaj tranzit ne samo da poboljšava partnerske odnose, već donosi i unutrašnje isceljenje koje vam pomaže da shvatite koliko vredite.

Merkur u Lavu od 9. avgusta proširuje vaš društveni krug i otvara vrata uspehu na poslu ili tokom školovanja. Mars u Raku od 11. avgusta donosi dodatni podsticaj karijeri i može vam pomoći da ostvarite važne poslovne kontakte ili čak dobijete unapređenje. Ipak, pazite da zbog Marsovog uticaja ne ulazite u nepotrebne sukobe. Pomračenje mladog Meseca u Lavu 12. avgusta označava novi početak kada su u pitanju vaši dugoročni ciljevi. Neki planovi će se promeniti, a novi će se pokazati još boljim.

Sunce 22. avgusta, a Merkur 25. avgusta ulaze u Devicu, pa će odmor i briga o sebi postati važniji nego inače. Pun Mesec u Ribama 28. avgusta donosi više obaveza, zbog čega će biti neophodno da bolje organizujete vreme i naučite da kažete "ne" kada je potrebno.

Vodolija

Avgust donosi veliki napredak u partnerskim i prijateljskim odnosima zahvaljujući snažnoj energiji Lava.

Venera u Vagi od 6. avgusta otvara vam nove horizonte. Moguće je putovanje, upoznavanje ljudi iz drugih kultura ili početak novog obrazovanja. Merkur u Lavu od 9. avgusta poboljšava komunikaciju sa partnerom i prijateljima. Bićete spremniji da saslušate druge i sagledate stvari iz njihove perspektive.

Mars u Raku od 11. avgusta i pomračenje mladog Meseca u Lavu 12. avgusta donose važne lekcije o saradnji i stvaranju boljih odnosa sa kolegama.

Sa Jupiterom u vašem znaku postajete otvoreniji, saosećajniji i sigurniji u sebe. Sunce i Merkur u Devici krajem meseca podsećaju vas da budete najveća podrška sami sebi i da ne dozvolite negativnim mislima da vas sputavaju.

Pun Mesec u Ribama 28. avgusta označava novi početak i odličan je trenutak da unesete red u svoj dom, ali i da sebi priuštite dan posvećen odmoru i nezi.

Ovan

Avgust vam donosi osećaj buđenja i vraća optimizam koji vam je nedostajao tokom jula.

Venera 6. avgusta ulazi u polje partnerstava, a Merkur 9. avgusta u Lava, zbog čega ćete biti otvoreniji, opušteniji i spremniji za nova poznanstva. Ljudi će primetiti vašu pozitivnu energiju.

Mars, vaša vladajuća planeta, 11. avgusta ulazi u Raka. Zato izbegavajte ishitrene odluke i nepotreban stres, jer ovaj tranzit može doneti neočekivane prepreke. Pomračenje mladog Meseca u Lavu 12. avgusta otvara novo poglavlje u ljubavi. Zauzeti će više vremena provoditi sa partnerom, dok slobodni imaju velike šanse da upoznaju nekoga ko će ih inspirisati i pomoći im da otkriju novu stranu sebe.

Sunce 22. avgusta i Merkur 25. avgusta u Devici vraćaju fokus na posao i svakodnevne obaveze. Biće lakše da nadoknadite sve što ste odlagali.

Pun Mesec u Ribama 28. avgusta podseća vas da pronađete ravnotežu između emocija i razuma. Pred kraj meseca zastanite i zapitajte se šta vam je zaista potrebno.

Blizanci

Dok je Sunce početkom avgusta u Lavu, ovo je idealan period za timski rad i preuzimanje liderske uloge. Venera u Vagi od 6. avgusta može vas podstaći da započnete novi kreativni projekat, bilo na poslu ili kod kuće.

Najpovoljniji period počinje 9. avgusta, kada Merkur ulazi u Lava i omogućava vam da zablistate svojim idejama i inteligencijom. Ljudi će lakše prepoznati vaš potencijal.

Mars u Raku od 11. avgusta traži da više pazite na nivo energije i da dobro razmislite pre nego što reagujete, jer biste mogli biti impulsivniji nego inače. Pomračenje mladog Meseca u Lavu 12. avgusta označava početak važnog osamnaestomesečnog ciklusa koji vam donosi velike lične promene. Vreme je da ostavite prošlost iza sebe i zakoračite u novu fazu života sa više samopouzdanja.

Merkur 25. avgusta ulazi u Devicu, pa će emocije i razum biti u stalnom preplitanju. Nemojte potiskivati ono što osećate – razgovor sa bliskom osobom ili vođenje dnevnika može vam mnogo pomoći.

Pun Mesec u Ribama 28. avgusta usmerava pažnju na karijeru i profesionalne ciljeve. Biće to prilika da sagledate koliko ste napredovali od početka godine i šta još želite da ostvarite, piše Your Tango.

Astrolozi dodaju da će za Blizance avgust će biti jedan od najlepših i najperspektivnijih meseci u 2026. godini.