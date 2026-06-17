Suđenje S. S. (43) iz Smederevske Palanke zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na auto-putu kod Novog Sada, u kojoj je smrtno je stradao jedan mladi džudista, dok je više njih povređeno, počinje na jesen u novosadskom Osnovnom sudu

Glavni pretres je zakazan za 16. spetembar, a okrivljeni vozač kombija će tada sesti na optuženičku klupu sa slobode, jer mu je 11. maja 2026. godine ukinuta mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, saznaje „Dnevnik”.

Kako je za Dnevnik pojasnila portparolka novosadskog Osnovnog suda Nevena Protić, veće tog suda je prilikom donošenja odluke našlo da su osobite okolnosti izgubile na intenzitetu, odnosno intenzitet osobitih okolnosti predviđenih u članu 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku više nije takav da bi iziskivao produženje mere zabrane napuštanja stana, odnosno više ne postoji bojazan da bi okrivljeni u kratkom periodu mogao ponoviti navedeno krivično delo, te se ukidanje navedene mere čini nužnim i opravdanim.

Kombi koji je prevozio džudiste Partizana prevrnuo se 29. oktobra, rano ujutru, na auto-putu kod Novog Sada

Osnovno javno tužilaštva u Novom Sadu podiglo je optužnicu, koja je potvrđena 6. aprila, protiv okrivljenog S. S. zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Podsetimo, 29. oktobra prošle godine, rano ujutro oko 3.47 časova, prevrnuo se kombi u kojem se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi Džudo kluba „Partizan“ iz Beograda. Tom prilikom nastradao je L. P. (16), dok su povređeni njegov brat blizanac, šest drugara i trener S. S. koji je upravljao vozilom.

Trener Džudo kluba „Partizan” Nebojša Mandić rekao je nakon nesreće da su se deca vraćala sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, odnosno iz Budimpešte, gde su stigli avionom, odakle su se kombijem uputili ka Beogradu.

– Bili su na međunarodnom kampu i takmičenju u Bakuu, u Azerbejdžanu, a veza je bila Beograd–Budimpešta–Baku. Vraćali su se sa dva kombija, ali je nažalost jedan sleteo s puta. Nije bilo drugih učesnika u saobraćajnoj nezgodi. Nažalost, jedan naš takmičar je stradao – rekao je jutro nakon tragedije vidno uznemiren trener Mandić.

Prema saznanjima, neposredno pre nesreće mladi sportisti sa svojim trenerima su pravili pauzu, a nedugo potom kod naplatne rampe Novi Sad u smeru ka Beogradu dogodila se nesreća, kojoj su svedočili i takmičari iz drugog kombija. Oni su odmah pritekli u pomoć, ali nažalost, za jednog mladog džudistu nije bilo spasa, on je preminuo na licu mesta.

D. Nikolić, Dnevnik