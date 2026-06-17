Županijski sud u Šibeniku produžio je za dva meseca istražni zatvor Kristijanu Aleksiću, ubici devetnaestogodišnjeg Luke Milovca u Drnišu, zbog opasnosti od bekstva, ponavljanja dela i posebno teških okolnosti krivičnog dela. Aleksić je na ročištu učestvovao putem video veze iz zatvorske bolnice u Zagrebu, a predlogu za produženje pritvora nije se protivio.

- Sad je produžen za dva meseca istražni zatvor, pa je za pretpostaviti da će državni tužilac kroz to vreme dovršiti istragu i doneti odluku, podići optužnicu ili obustaviti krivični postupak. Ako se dogodi da ne dovrši istragu za dva meseca, onda ima mogućnost produženja istražnog zatvora za još tri meseca, jer je krivično delo u nadležnosti Županijskog suda. Istraga ide svojim tokom i ja verujem da će se čak i kroz ova dva meseca završiti istraga - rekao je Branko Ivić, portparol Županijskog suda u Šibeniku.

BONUS VIDEO: