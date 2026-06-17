Američki OFAK je u utorak produžio i operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, takođe do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada odnosno prerada sirove nafte.

Prethodne licence - operativna i za pregovore o kupovini, važile su do 16. juna. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je u utorak Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gaspromnjeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC.

Ugovorom se predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

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