Nikšićka policija rasvetlila je krivično delo sa elementima nasilja koje se dogodilo krajem maja u naselju Kličevo, kada je jedan muškarac teško povređen u tuči više osoba. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, krivična prijava podneta je protiv četiri lica zbog sumnje da su izvršila krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda.

Kako je saopšteno iz policije, dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Nikšić 24. maja prijavljeno je da je u Kličevu došlo do tuče između više lica. Policijski službenici odmah su izašli na lice mesta, gde su zatekli povređenog muškarca sa vidnim povredama.

Njemu je nakon ukazane lekarske pomoći konstatovana teška telesna povreda u predelu glave i tela, zbog čega je upućen na dalje lečenje u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

Operativnim radom policija je identifikovala osumnjičene Nikšićane B.B. (50), D.B. (54), M.B. (39) i R.K. (26). Sumnja se da su oni u noći između 23. i 24. maja fizički napali oštećenog i zadali mu više udaraca palicama.

Sa događajem je upoznat nadležni državni tužilac, koji je naložio podnošenje krivične prijave protiv osumnjičenih.

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