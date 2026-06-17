Tokom protesta ultraortodoksnih Haredi Jevreja na autoputu 4, koji vodi prema centralnom Izraelu, policija je danas upotrebila šok bombe, a vozači koji nisu mogli da nastave put izašli su iz vozila i sukobili su se sa demonstrantima, pokazuju video snimci sa lica mesta.

Autoput su rano jutros blokirali aktivisti Jerusalimske frakcije Hareda, u znak protesta zbog pokušaja regrutacije njihovih pripadnika u Izraelske odbrambene snage (IDF), čemu se Haredi protive, prenosi Džeruzalem post.

Policijski službenici na licu mesta pokušali su da rasteraju demonstrante, koji su blokirali autoput u oba smera a do sada je uhapšeno pet demonstranata.

Tokom sukoba sa policijom i građanima, dva učesnika protesta su lakše povređeni, i prevezeni su u bolnicu Bejlinson. Policija je saopštila da je autoput 4 blokiran u oba smera u oblasti Bnej Brak.

Visoki zvaničnik Jerusalimske frakcije, ultraortodoksne grupe sa tvrdim stavom protiv vojne obaveze, rekao je da pripadnici Hareda "neće ćutati o nasilju" koje su jutros doživeli, i da će to imati "teške posledice".

Nasilan odgovor na demonstracije osudio je predsednik ortodoksne stranke ŠAS, rabin Arje Deri, koji je kazao da je nasilje policije "neprihvatljivo".

BONUS VIDEO