Nakon što se Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore oglasilo saopštenjem u kojem „odbacuje kao neosnovane i neprimerene navode kojima se Crna Gora optužuje za vođenje bilo kakvog ’hibridnog rata’ protiv Republike Srbije ili za navodno ugrožavanje njenih interesa“, usledio je brz odgovor srpskog Ministarstva spoljnih poslova u kojem se naglašava da je i ovo saopštenje Crnogoraca dokaz hibridne prirode delovanja pojedinih krugova u Crnoj Gori prema Srbiji.

U saopštenju crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova izjava predsednika Vučića da se protiv Srbije vodi hibridni rat je ocenjena kao „dezinformacija i politički pritisak na Crnu Goru“.

- Očigledno je da, što je Crna Gora bliža ostvarenju svog strateškog cilja - članstvu u Evropskoj uniji - i što se više približavaju izborni procesi u našoj zemlji, postaju učestalije izjave iz susedne države koje svedoče o nespremnosti dela političkih struktura da prihvate jednostavnu činjenicu da su okruženi suverenim, međunarodno priznatim i ravnopravnim državama, a ne prostorima koji bi jednog dana trebalo da budu vraćeni bilo kakvim zamišljenim političkim ili nacionalnim centrima. U Crnoj Gori postoji izreka „Niko te ne nagrdi kao grdni“. Upravo ona možda najbolje oslikava apsurdnost tvrdnje da Crna Gora vodi hibridni rat protiv bilo koga. Ostavljamo javnosti da proceni da li takve izjave treba posmatrati kao uvod u nove kampanje dezinformacija i političkih pritisaka ili kao pokušaj skretanja pažnje sa problema koji nemaju nikakve veze sa Crnom Gorom – navodi se u saopštenju crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova.

Ubrzo nakon toga usledio je odgovor srpskog Ministarstva spoljnjih poslova u kojem se navodi Crnogoraca ocenjuju kao neprimereni.

- Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije je primilo je k znanju saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, i ono nažalost, predstavlja potvrdu hibridne prirode delovanja pojedinih krugova u Crnoj Gori prema političkom životu Srbije. Umesto ovakvih oštrih i suštinski ničim izazvanih saopštenja i javnih prozivki, i pokušaja ućutkivanja, jasno usmerenih sa idejom neprimerenog uticaja na politički život Srbije, smatramo da bi za odnose dve susedne države bilo korisnije da se sva pitanja rešavaju kroz institucionalni dijalog i diplomatske kanale. Republika Srbija dosledno poštuje državnost i teritorijalni integritet Crne Gore. Istovremeno, ne možemo a da ne primetimo da vlasti Crne Gore već godinama ne pokazuju isti stepen poštovanja prema teritorijalnom integritetu Republike Srbije - naglašava Ministarstvo spoljnih poslova.

- Srbija nema nikakve pretenzije prema Crnoj Gori, koju najveći broj građana naše zemlje poštuje i voli, niti dovodi u pitanje njenu državnost. Ali Srbija i njeni predstavnici imaju svako pravo da ukažu na pojave koje narušavaju dobrosusedske odnose, uključujući kontinuirano stvaranje atmosfere u kojoj se Srbija predstavlja kao problem, a sve češće i kao pogodan izgovor za unutrašnje političke neuspehe. Umesto pokušaja omalovažavanja i ućutkivanja, bilo bi korisnije da se zajednički posvetimo pitanjima koja su od stvarnog interesa za građane obe države: ekonomskoj saradnji, infrastrukturnom povezivanju, slobodi kretanja ljudi i jačanju međusobnog poverenja - dodaje se u saopštenju.

Srbija će, kako se zaključuje u saopštenju, kao i do sada, voditi odgovornu i ozbiljnu politiku prema Crnoj Gori, očekujući da se isti principi uvažavanja i poštovanja primenjuju i prema Republici Srbiji.



Dačić: Vrhunac licemerja i uvreda na račun Srbije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore skandalozno i da su u diplomatskoj praksi ovakvi slučajevi veoma retki.

- Saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore predstavlja vrhunac licemerja i uvreda na račun Srbije. Ovakva saopštenja su u međunarodnim odnosima veoma retka, daju se kad su odnosi između država u teškoj krizi, maltene pred rat. Čak su i Trampova saopštenja protiv Irana blaža nego saopštenje crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova. Zato što se od Srbije želi napraviti neprijatelj, a Crna Gora nema većeg prijatelja od Srbije - naveo je Dačić.

Pljuju Srbiju, pa gledaju stanove na Vračaru

Milan Knežević, lider Demokratske narodne partije, oštro je reagovao na nove laži crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova.

- Priznaš 14 odsto teritorije bratske države, tri puta glasaš da je genocidna, izvezeš joj dva najveća kriminalna klana, ali nemaš problem da svakog vikenda obilaziš nekretnine u Beogradu na vodi i Vračaru. E to mogu samo u Ministarstvu vanjskih poslova. A da Srbija traži brod Jadran nazad, ili da je priznala Boku Kotorsku? Sigurno bi NATO reagovao kao za vreme požara prošle godine – kaže Knežević.