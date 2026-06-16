Kada se na Lubničkom putu kod Zaječara dogodila teška saobraćajna nesreća, među vozačima koji su se zatekli u koloni bio je i vatrogasac-spasilac Dragan Živanović. Danas su se, prvi put posle nesreće, pred kamerama RTS-a sreli čovek koji joj je spasao život i žena koju je izvukao iz smrskanog automobila.

Susret je bio ispunjen emocijama i sećanjima na događaj koji je mogao da se završi mnogo tragičnije.

Trenuci nakon saobraćajne nesreće često odlučuju o životu i smrti. Upravo u takvim okolnostima, pomoć je stigla od čoveka koji se sasvim slučajno zatekao na mestu nesreće.

Silina sudara pomerila je vozačevo sedište unapred, ostavljajući Violetu priklještenu uz volan i bez mogućnosti da sama izađe iz automobila, dok je svaki minut bio dragocen.

- Video sam šta se dešava sa vozilom, njenu levu nogu sam vratio u vozilo, pošto je leva noga bila van vozila. Onda sam osmotrio situaciju sa desnom nogom da vidim kako da je izvučem. Nakon toga sam doneo odluku da probam, da pokušam, što se ispostavilo da je uspešno - rekao je Dragan Živanović iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Zaječaru.

Za razliku od vatrogasca, koji se i danas seća svakog detalja spasavanja, Violeta se samog sudara gotovo i ne seća.

Događaje koji su usledili rekonstruisala je iz priča ljudi koji su joj tog dana pritekli u pomoć.

- Vraćajući se s posla, na bukvalno 200 metara od kuće, samo sam videla svetlost i osetila jak udarac. To je bilo sve čega se sećam. Ne sećam se ničeg drugog do buđenja u bolnici na intenzivnoj nezi. Hvala dragom Bogu što me sačuvao, hvala njemu što je naišao u pravom trenutku da me izvuče kako treba, jer bilo ko drugi da je bio, mogao je samo još više da me povredi - rekla je Violeta Ristić iz Zaječara.

Dragan Živanović tog dana nije bio na dužnosti, ali se našao tamo gde je bio najpotrebniji.

Njihov prvi susret nakon borbe za život bio je trenutak pun emocija i zahvalnosti, a mnoge je posebno dirnula činjenica da se Violeta probudila iz kome ne znajući ko je čovek koji joj je spasao život.

(RTS)