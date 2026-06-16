Poznati MMA borac Miljan Đurašinović, u javnosti poznatiji pod nadimkom Tasmanijski đavo, osuđen je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i osam meseci zbog krivičnog dela laka telesna povreda. Đurašinoviću je odlukom suda nedavno produžen i pritvor.

Podsetimo, Đurašinović je uhapšen sredinom oktobra prošle godine u sinhronizovanoj akciji Interventne jedinice i policijskih stanica Savski venac i Zvezdara, a u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom.

Njemu je stavljeno na teret da je 10. oktobra, na Bulevaru Vudroa Vilsona, zajedno sa još dvojicom muškaraca presreo i fizički napao vozača jedne taksi službe. Prema navodima iz istrage, oštećenom je zadato više udaraca u predelu glave, nakon čega mu je nožem naneta povreda ruke.

Nakon brutalnog napada, Đurašinović se nalazio u bekstvu, što je kasnije bio jedan od ključnih razloga za određivanje pritvora. Na saslušanju u tužilaštvu iskoristio je svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem.

Prilikom odlučivanja o pritvoru, sud i tužilaštvo su uzeli u obzir činjenicu da je osumnjičeni bežao od policije, kao i da je reč o licu koje je ranije više puta osuđivano, zbog čega je postojala realna bojazan da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

Đurašinović ima dug istorijat sukoba sa zakonom, a u žižu javnosti prvi put je dospeo pre tačno dve decenije. Tokom novogodišnje noći 2006. godine, on je teško ranjen nakon masovne tuče koja je izbila u beogradskom hotelu "Metropol".

Svega dve godine kasnije, 2008. godine, ponovo je punio stupce crne hronike zbog brutalnog incidenta u kojem je vlasniku jedne kladionice naneo teške telesne povrede upotrebom mačete.

Ime Miljana Đurašinovića se više puta pojavljivalo u izveštajima o policijskim akcijama i hapšenjima.

Ipak, za pojedine događaje koji su mu stavljani na teret nikada nije doneta osuđujuća presuda - bilo zbog nedostatka dokaza, obustave postupka ili drugih razloga.

Alo/Telegraf

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