U Sarajevu je juče došlo do incidenta kada je motociklista fizički napao taksistu i njegovog sina u naselju Marijin Dvor, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) za Klix.ba.

Taksista i njegov sin su nakon napada prevezeni u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) gde su kod taksiste konstatovane teške telesne povrede dok su kod sina konstatovane lakše telesne povrede.

Nakon napada, motociklista se udaljio s lica mesta. Povodom ovog incidenta još uvek niko nije uhapšen, ali prema nezvaničnim informacijama u MUP-u postoje određene informacije o počiniocu, ali još uvek rade na pronalasku istog.

Prema nezvaničnim informacijama, taksista je u trenutku napada vozio dete na trening.

Do svađe, a koja je kasnije eskalirala u fizički napad, došlo je u saobraćaju.

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo rade na rasvjetljavanju ovog događaja.

