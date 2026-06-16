Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Gruziji dobila je posebno mesto na društvenim mrežama najviših gruzijskih zvaničnika. Predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili, premijer Irakli Kobahidze i predsednik Parlamenta Šalva Papuašvili objavili su poruke u kojima su naglasili važnost saradnje sa Srbijom i ocenili da će ova poseta dati novi zamah bilateralnim odnosima.

Predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili istakao je da je sa Vučićem razgovarao o prijateljskim vezama, zajedničkim vrednostima i savremenim geopolitičkim izazovima sa kojima se suočavaju dve zemlje.

- Posebno sam istakao intenziviranu dinamiku poseta na visokom nivou između naših zemalja. Današnja poseta predsednika Aleksandra Vučića Tbilisiju daće kvalitativno novi zamah gruzijsko-srpskom partnerstvu i bilateralnom dijalogu - napisao je Kavelašvili.

On je zahvalio Srbiji na snažnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Gruzije i istakao da je održavanje mira i stabilnosti od ključnog značaja u uslovima promena međunarodnog poretka.

U posebnoj objavi, gruzijski predsednik podsetio je da je srpska delegacija posetila Gruzijsku patrijaršiju i naglasio višegodišnje istorijske, kulturne i duhovne veze dva pravoslavna naroda.

Premijer Gruzije Irakli Kobahidze napisao je da je imao čast da bude domaćin zvanične večere za predsednika Srbije i članove delegacije, naglasivši da poseta ima poseban značaj za dve države.

- Ova poseta daće novi podsticaj daljem razvoju odnosa između Gruzije i Srbije. Razgovarali smo o produbljivanju saradnje u brojnim oblastima, a odluka Srbije da otvori ambasadu u Tbilisiju značajno će doprineti jačanju političkih, ekonomskih i kulturnih veza - poručio je Kobahidze.

On je dodao da se radi na sporazumu o slobodnoj trgovini između dve zemlje, koji bi ekonomske odnose podigao na viši nivo, kao i da je Gruzija spremna da produbi partnerstvo sa Srbijom u okviru razvoja transportnih i trgovinskih veza između Evrope i Azije.

Predsednik Parlamenta Gruzije Šalva Papuašvili ocenio je da je prva zvanična poseta predsednika Srbije Gruziji od velikog značaja i naglasio da su odnosi dve zemlje zasnovani na zajedničkim evropskim vrednostima i viziji budućnosti.

- Zahvalio sam srpskoj strani na podršci teritorijalnom integritetu Gruzije i potvrdio nepokolebljivu podršku teritorijalnom integritetu Srbije - naveo je Papuašvili.

On je dodao da je pozitivno ocenjena saradnja parlamenata dve zemlje, kao i formiranje grupe prijateljstva sa Gruzijom u Narodnoj skupštini Srbije, a istakao je i važnost uspešnog završetka pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini.

Predsednik Vučić boravi u prvoj zvaničnoj poseti Gruziji, tokom koje se sastao sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, premijerom Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem i patrijarhom Gruzije Šiom III.