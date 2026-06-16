Na magistralnom putu između Donjeg Milanovca i Kladova, kod mesta Golubinje, odigrala se prava drama kada je vozač motocikla izgubio kontrolu, sleteo sa puta i završio u provaliji dubokoj tridesetak metara.

Da ova teška nesreća ne dobije najtragičniji epilog, pobrinuli su se ekstremno brzom i požrtvovanom akcijom vatrogasci-spasioci, koji su ponovo pokazali zašto nose titulu heroja.

Nakon što su prolaznici alarmirali službe, započela je trka sa vremenom.

Za samo nekoliko minuta, na nepristupačan teren stigle su spasilačke ekipe iz Donjeg Milanovca i Kladova. Situacija je bila kritična – povređeni čovek se nalazio na dnu duboke provalije, a svaki minut je bio važan za njegov život.

Glavni teret i najveća zasluga u ovoj dramatičnoj akciji pripali su upravo vatrogascima-spasiocima:

Zbog dubine i nepristupačnosti terena, vatrogasci su morali da koriste posebnu užad i alpinističku opremu.

Spasioci su se spustili u provaliju od 30 metara kako bi bezbedno locirali i stabilizovali povređenog motociklistu.

Uz neverovatan napor i profesionalizam, uspeli su da povređenog čoveka izvuku na sigurno i predaju ga u ruke lekarima.

Reporteri portala Telegraf.rs zabeležili su ove dramatične trenutke spasavanja, svedočeći nadljudskim naporima momaka u uniformama koji su još jednom spasili ljudski život.

Nakon što su ga vatrogasci uspešno izvukli iz ambisa, lekarska ekipa Hitne pomoći preuzela je povređenog vozača. Prema nezvaničnim saznanjima, on je sa teškim povredama hitno transportovan u bolnicu u Požarevcu, gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć i gde se utvrđuje stepen povreda.

Policija je na mestu nesreće obavila uviđaj i trenutno utvrđuje sve detalje i uzroke koji su doveli do ovog teškog udesa.

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