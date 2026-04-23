Britanski MMA borac i sin londonskog policajca optužen je za nasumično dvostruko ubistvo dve žene u Džordžiji, u SAD, plus potpuno nasumični napad na beskućnika.

Adon Abel (26) navodno je pucao na Prijanu Veders (31) ispred restorana, zatim je iz vatrenog oružja iz automobila upucao 49-godišnjeg beskućnika, pre nego što je pucao i izbo nožem 40-godišnju Loren Bulis dok je šetala svog psa.

Dve dame su preminule od zadobijenih povreda, a beskućnik je teško povređen.

Sva tri napada su bila bez motiva i policija ih je opisala kao „činove čistog zla“.

Njegov otac je „bivši britanski policajac i upravnik zatvora“ koji je sada „autor, umetnik i filantrop“, a njegova majka radi kao poslovni analitičar.

Abel je pohađao lokalnu državnu opštu školu i služio u Kadetskim snagama vojske, a takođe se takmičarski borio u MMA. Kada se preselio u SAD 2019. godine, pridružio se mornarici.

Međutim, otpušten je iz mornarice nakon što je 2024. godine osuđen za napad na dva policajca smrtonosnim oružjem i napad na još jednu osobu, dok je bio stacioniran u pomorskoj bazi Koronado u Kaliforniji.

Takođe se izjasnio krivim po četiri tačke optužnice za seksualno nasilje nakon što je dodirivao ženu u okrugu Čatam, u Džordžiji.

- S tim krivičnim dosijeom, moglo bi se tvrditi da je već trebalo da bude u zatvoru. Ne kažem da je neko mogao da predvidi da će biti dovoljno lud da izađe i počne da ubija ljude nasumično, ali momak koji se bori sa policajcima i seksualno napada žene? Dakle - solidno vaspitanje, lep porodični dom, dobro obrazovanje i fizička spremnost. Ipak je nekako završio kao hladnokrvni psihopata. Abel se suočava sa optužbama za ubistvo iz zlobe, teški napad i krivična dela oružjem - navode strani mediji.

BONUS VIDEO