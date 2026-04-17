U širem centru Vranja, u neposrednoj blizini pijace „Bujkovski most“, jutros oko 8 časova došlo je do stravične eksplozije u kojoj je uništen automobil koji koristi poznati vranjski MMA borac M. K., koji je već preživeo kišu metaka iz "kalašnjikova".

Telegraf piše da u ovoj detonaciji srećom nema povređenih, ali je materijalna šteta na vozilu totalna, dok su od siline udara popucala stakla na pojedinim okolnim objektima. Navodi se da je eksplozija dogodila u vreme kada je u blizini pijace bilo dosta ljudi.

Stanari okolnih zgrada kažu da je prizor bio jeziv.

- Čuo se strašan prasak, cela zgrada se zatresla. Pomislili smo da je pukao plinski kotao, ali kada smo pogledali kroz prozor, automobil je bio u plamenu, a delovi su leteli desetinama metara unaokolo – kaže jedan od očevidaca.

Policija je odmah blokirala ceo kvart, a na terenu su i ekipe vatrogasaca i hitne pomoći. Uviđaj je u toku, a proveravaju se i snimci sa nadzornih kamera kako bi se utvrdilo ko je i kada postavio eksplozivnu napravu.

Treći napad za dve godine?

Ime M. K. se više puta pominjalo u rubrici hronike u poslednje dve godine.

Na njega je u aprilu prošle godine pucano iz automatske puške (kalašnjikova) u selu Neradovac. U decembru 2023. je bio akter pucnjave u jednom vranjskom restoranu nakon tuče sa lokalnim biznismenom, kada je takođe bio ranjen.